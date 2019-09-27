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Современный coworking: пресс-секретарь Зеленского похвасталась, что на Банковой можно играть в настольный теннис и слушать музыку (видео)

15:59, 27 сентября 2019
Политика
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Юлия Мендель показала перемены в ОП / фото УНИАН

Об этом Мендель сообщила в своем Instagram. 

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"Возвращаешься со Штатов, а офис превращен в современный coworking!" - написала пресс-секретарь под видео, где она в коридорах Офиса президента играет в настольный теннис. 

Кроме того, на видео Мендель сказала, что на каждом этаже в здании играет современная музыка. 

Напомним, как сообщал УНИАН, ранее в сети опубликовали видео, на котором видно, что Мендель оттолкнула журналиста "Схем" Сергея Андрушко, когда тот хотел задать вопрос президенту.

Позже в Фейсбук Мендель прокомментировала инцидент с журналистом и заверила, что не толкала, а останавливала его.

Как сообщал УНИАН, Зеленский переименовал Администрацию президента в Офис и заявил о намерении перенести его в Украинский дом (улица Крещатик, 2) в течение года.

Президент выступает за то, чтобы после переезда Офиса президента в административном здании на Банковой разместился исторический музей.

По словам архитектора Ивана Юнакова, планировалось, что офис будет занимать три этажа Украинского дома, в помещении будут установлены системы энергосбережения. Перед зданием планировали создать фонтанный комплекс. Также планировали отдельное помещение, «что-то вроде коворкинга», куда будут приходить граждане с инициативами.

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В начале августа заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о «некоторых трудностях», которые возникли с переездом ОП с улицы Банковой.

Позже руководитель Офиса Андрей Богдан заявил, что пока нет вариантов для переезда в другое помещение с улицы Банковая в Киеве.

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Теги: #Владимир Зеленский#Офис Президента#Юлия Мендельпогода в Киеве