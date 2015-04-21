Сакварелидзе отказался назвать фамилию предложившего ему $10 миллионов взятки

Заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе отказался назвать фамилию того, кто предлагал ему взятку в 10 млн долл.

Как передает УНИАН, на заседании парламента, где присутствует Сакварелидзе, несколько народных депутатов выступили с требованием, чтобы он назвал фамилию человека, который предлагал ему взятку.

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Сакварелидзе сказал, что «по этому делу возбуждено уголовное дело».

«Фамилию и имя, к сожалению, я не могу сегодня назвать из-за того, что идет следствие, но результаты следствия будут оглашены», - подчеркнул замгенпрокурора.

Как сообщалось, ранее в интервью ZN.UA Сакварелидзе заявил, что ему предложили 10 млн долл. взятки за прикрытие незаконной бизнес-схемы.