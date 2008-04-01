Тимошенко хочет убедить Ющенко избирать мэра Киева в два тура

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена провести встречу с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ и Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО для обсуждения возможности внесения изменений в законодательство, которые позволят проводить выборы мэров городов в два тура.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Я встречусь и с председателем Верховной Рады господином ЯЦЕНЮКОМ, и с Президентом буду общаться на эту тему, потому что выборы в два тура – это будет справедливо по отношению ко всем общинам, а не только к киевской», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что парламентские фракции БЮТ и НУ-НС поддерживают законодательные изменения для проведения таких выборов в два тура. «Насколько я знаю, фракция «Наша Украина – Народная самооборона» поддерживает проведение выборов в два тура. И я думаю, что Президент также поддержит два тура», - предположила она.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО в очередной раз заявила, что демократические силы должны объединиться и выдвинуть единую кандидатуру на должность мэра Киева. «Я очень рассчитываю, что в демократической команде будет справедливый подход, а это означает, что выдвигать кандидатуру будет та политическая сила, которая имеет наибольшую поддержку в Киеве. Я верю в то, что избирательная кампания будет успешной для демократической команды», - подчеркнула лидер БЮТ.