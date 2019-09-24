Высший совет правосудия избрал нового главу

Вместо Владимира Говорухи ВСП возглавил Андрей Овсиенко.

Новым главой Высшего совета правосудия избран Андрей Овсиенко.

Как говорится в сообщении пресс-центра Судебной власти Украины, сегодня на заседании ВРУ Владимир Говоруха досрочно сложил полномочия главы.

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Отмечается, что по результатам тайного голосования за кандидатуру Овсиенко на должность главы ВРУ проголосовали 12 членов совета.

Справка УНИАН. С 2001 года Овсиенко работал в Камень-Каширском райуправлении юстиции Волынской области, в 2003 году был юрисконсультом частного предприятия, с 2004 по 2015 работал в судах Волынской области и преподавал во Львовском региональном отделении Национальной школы судей Украины (до 2016 года).

В марте 2017 года на съезде судей Овсиенко был избран членом Высшего совета правосудия. С мая 2019 года занимал должность секретаря Третьей Дисциплинарной палаты ВПР.