Суд отменил санкции ЕС против Януковича - пресс-секретарь

Он говорит о якобы "политических преследованиях" Януковича в Украине и ЕС.

Пресс-секретарь лишенного звания президента Виктора Януковича утверждает, что Европейский суд отменил санкции ЕС в отношении него.

Об этом пресс-секретарь сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра Юрий Кирасир написал в Фейсбуке.

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В сообщении пресс-секретаря говорится о решении Европейского суда от 24 сентября "Об отмене санкций в отношении президента Украины В. Ф. Януковича за 2018-2019 гг".

По мнению Кирасира, это якобы подтверждает "незаконность и безосновательность их введения". Представитель Януковича уже заговорил о "полной отмена и реабилитации" беглеца, который якобы "незаслуженно пострадал от политических преследований как в Украине, так и в Европейском Союзе".

Как сообщалось, 24 января президента-беглеца Виктора Януковича приговорили к 13 годам заключения за госизмену. Его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

Прямую вину Януковича в развязывании войны и отделении Крыма и оккупации части Донбасса прокурорам доказать не удалось, ведь судьи решили, что Янукович мог не знать об этих планах Кремля. Добавим, что еще в 2015 года Верховная Рада лишила Виктора Януковича звания президента.