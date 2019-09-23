Сенцов: готов даже пожать руку Путину ради освобождения украинских политзаключенных

По словам украинского режиссера и писателя, он готов на это, если за каждое такое рукопожатие будет освобожден один человек.

Освобожденный в рамках обмена военнопленными украинский режиссер и писатель из Крыма Олег Сенцов готов пожать руку президенту России Владимиру Путину ради «освобождения украинских политических заключенных». Читайте такжеВ Зеленского прогнозируют, что списки людей для следующего обмена могут согласовать через месяц Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии. «Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек», – сказал Сенцов. Как сообщал УНИАН, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. В Украину вернулись 24 моряка, захваченные ФСБ России осенью 2018 года в районе Керченского пролива, и 11 политузников: крымчане Эдем Бекиров, Владимир Балух, Александр Кольченко, Олег Сенцов, задержанный и осужденный в аннексированном Крыму Евгений Панов, также украинцы Роман Сущенко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Артур Панов, Алексей Сизонович.

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