Сенцов дал показания Гаагскому трибуналу о пытках ФСБ

Украинский режиссер подтвердил, что к политзаключенным в российских тюрьмах применяются пытки.

Освобожденный украинский политзаключенный Олег Сенцов заявил, что давал показания о пытках в российском плену для Гаагского трибунала.

Об этом украинский режиссер рассказал в интервью Громадскому.

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Сенцов отметил, что показания дал своему адвокату, как только попал в следственный изолятор "Лефортово". Впоследствии заявление о пытках режиссер сделал также в российском суде.

"Я показания дал, потому что это на ФСБ показания, на их действия, для Гаагского трибунала. Зло должно быть наказано", - подчеркнул режиссер.

По его словам, речь идет о сотрудниках ФСБ, московской группе, приехавшей в Крым специально по заданию. Также, добавил Сенцов, среди ФСБшников были еще и несколько работников СБУ, переметнувшихся на сторону оккупантов.

Как сообщал УНИАН, освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что не признает российской территорией аннексированный Крым и оккупированные территории Донбасса.