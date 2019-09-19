Сенцов дал показания Гаагскому трибуналу о пытках ФСБ
Освобожденный украинский политзаключенный Олег Сенцов заявил, что давал показания о пытках в российском плену для Гаагского трибунала.
Об этом украинский режиссер рассказал в интервью Громадскому.
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Сенцов отметил, что показания дал своему адвокату, как только попал в следственный изолятор "Лефортово". Впоследствии заявление о пытках режиссер сделал также в российском суде.
"Я показания дал, потому что это на ФСБ показания, на их действия, для Гаагского трибунала. Зло должно быть наказано", - подчеркнул режиссер.
По его словам, речь идет о сотрудниках ФСБ, московской группе, приехавшей в Крым специально по заданию. Также, добавил Сенцов, среди ФСБшников были еще и несколько работников СБУ, переметнувшихся на сторону оккупантов.
Как сообщал УНИАН, освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что не признает российской территорией аннексированный Крым и оккупированные территории Донбасса.