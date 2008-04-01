Ющенко - Бушу: мы понимаем, о какой цене и о каком вопросе идет речь

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен в положительном решении стран-членов НАТО о присоединении Украины к Плану действий по членству в Альянсе на Бухарестском саммите организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с Президентом США Джорджем БУШЕМ.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что уверен в победе Украины.

«Я убежден, что те аргументы, о которых говорил БУШ, о тех позициях, с которыми выступает Украина в рамках международных дебатов по данному вопросу, – мы с каждым днем приближаемся к позитивному финальному результату», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что по вопросу ПДЧ для Украины проводится колоссальная работа как на публичном, так и непубличном уровне.

В присутствии Дж.БУША он поблагодарил американскую сторону и других украинских партнеров, помогающих Украине в процессе получения права на присоединение к ПДЧ, за приложенные усилия.

«Мы понимаем, о какой цене и о каком вопросе идет речь», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время он отметил, что Украина понимает, что еще предстоит провести большую работу, и необходимо приложить большие усилия, чтобы получить позитивный ответ на Бухарестском саммите.

«У меня есть хорошее предчувствие о том, что позиция наших друзей по Европейскому Союзу будет очень важной для завтрашнего решения. Я думаю, что нам удастся склонить на свою сторону те государства, которые еще имеют возможность определиться», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что не видит другого курса для Украины, кроме присоединения к организации коллективной безопасности.

Стенограммы выступлений Президентов Украины и США смотрите здесь