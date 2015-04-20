Порошенко: в учениях во Львовской области примут участие военные из Британии, Канады и Польши
К украинско-американским учениям во Львовской области присоединятся военные из Великобритании, Канады и Польши.
Об этом президент Петр Порошенко заявил, торжественно открывая украинско-американские командно-штабные учения "Фиалрес Гардиан-2015", в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области (Яворовский военный полигон Львовская область).
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По словам президента, воздушно-десантная бригада США станет инструкторами для украинской Национальной гвардии. Также к учениям выразили желание присоединиться Великобритания, Канада и Польша.
Петр Порошенко добавил, что ожидается такой шаг и от Австралии.
По его словам, подобные масштабные учения проводятся в Украине впервые.
Петр Порошенко приветствовал военных с началом учений и поблагодарил их за помощь во время открытой войны против Украины со стороны ее "территориального соседа".