Порошенко: в учениях во Львовской области примут участие военные из Британии, Канады и Польши

Об этом президент Петр Порошенко заявил, торжественно открывая украинско-американские командно-штабные учения "Фиалрес Гардиан-2015", в Международном центре миротворчества и безопасности во Львовской области (Яворовский военный полигон Львовская область).

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По словам президента, воздушно-десантная бригада США станет инструкторами для украинской Национальной гвардии. Также к учениям выразили желание присоединиться Великобритания, Канада и Польша.

Петр Порошенко добавил, что ожидается такой шаг и от Австралии.

По его словам, подобные масштабные учения проводятся в Украине впервые.

Петр Порошенко приветствовал военных с началом учений и поблагодарил их за помощь во время открытой войны против Украины со стороны ее "территориального соседа".