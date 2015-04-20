Подольский угрожает акцией протеста, если суд не рассмотрит заявление Пукача о давлении судьи Мельника

Журналист Алексей Подольский, который проходит как потерпевший в деле Гонгадзе”, угрожает акцией протеста, если Апелляционный суд Киева не совершит действия для расследования заявления бывшего генерала МВД Алексея Пукача о том, что якобы судья Печерского районного суда Киева Андрей Мельник и прокурор оказывали давление, шантажировали и угрожали расправой над близкими Пукача, чтобы тот не упоминал в своих показаниях в суде экс-президента Леонида Кучму.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Подольский сказал сегодня во время заседания Апелляционного суда Киева.

“Я не дам возможности начать судебный процесс (рассмотрение жалобы на приговор Пукачу - УНИАН), я прибегну к акции протеста и вам придется применять ко мне силу. Без начала этого расследования я рассматривать жалобу не дам... Вы услышите здесь запах шин”, - сказал Подольский.

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По словам Подольского, суд может совершить действия и имеет на это право, чтобы органы прокуратуры начали проверку по заявлениям Пукача в отношении судьи и прокурора.

В свою очередь представитель интересов Подольского в суде Александр Ельяшкевич в ходе заседания пытался выяснить, узнавал ли суд о причинах смерти в колонии другого обвиняемого - бывшего сотрудника МВД Николая Протасова.

В свою очередь суд отметил, что если в ходе судебных заседаний возникнет такой вопрос, то он будет установлен. А пока суд официально никто не информировал.

Вместе с тем суд обратился к участникам процесса и попросил их не шантажировать, а согласно предусмотренным законом возможностям по поводу заявления Пукача в установленном порядке обратиться в генеральную прокуратуру напрямую, или через суд для проверки действий или бездействия тех или иных лиц.

В комментарии журналистам адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко опровергла обвинения Пукача, отметив, что в ходе судебного процесса в суде первой инстанции на Пукача никто давление не оказывал, а лишь задавал вопросы. “Поэтому все эти заявления являются безосновательными”, - подчеркнула Теличенко. При этом она объяснила, что в сентябре этого года истекает 15-летний срок давности со дня убийства Гонгадзе, а следовательно Пукач, приговор которому еще не вступил в силу, может обратиться с ходатайством о своем освобождении. И поэтому намеренно пытается затянуть время рассмотрения апелляционной жалобы.

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Справка УНИАН. 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. "Жалоба касается только неполноты установления мотивов преступления", - сказала адвокат. Также жалобу подал еще один потерпевший в деле журналист Алексей Подольский.

24 ноября 2014 г. Апелляционный суд Киева решил рассматривать жалобу на приговор Пукачу в закрытом режиме.

Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко выразили убеждение, что рассмотрение жалобы на приговор Пукачу должно проходить в открытом режиме.

12 марта 2015 года комиссия Министерства внутренних дел сняла гриф секретности с 80 носителей информации в деле Пукача.

Убийство Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.