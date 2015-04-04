В колонии скончался соучастник убийства Гонгадзе

Об этом сообщает "5 канал" со ссылкой на представителя Мирославы Гонгадзе в суде Валентину Теличенко.

Протасов должен был выйти на свободу в 2018 году. Он был подчиненным Алексея Пукача, который на момент совершения преступления занимал должность начальника департамента внешнего наблюдения МВД.

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Согласно материалам дела, убийство Георгия Гонгадзе было совершено ночью 17 сентября 2000 года в лесу недалеко от Киева Алексеем Пукачем и тремя его подчиненными.

По данным следствия, Протасов держал журналиста, когда его душил Пукач.