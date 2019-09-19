Украина ждет от Польши необходимую документацию для начала проведения эксгумаций

Польша ожидает от Украины необходимые разрешения на проведение поисково-эксгумационных работ.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявляет, что Украина ожидает от Польши необходимую документацию для начала проведения поисково-эксгумационных работ на территории нашей страны.

Как Бородянский сообщил на своей странице в Facebook, он сегодня принял посла Республики Польша Бартоша Цихоцки.

"Со своей стороны подтвердил заявление президента Украины о снятии ограничений на поисково-эксгумационные работы. В связи с чем получил от посла письмо-обращение польской стороны относительно предоставления соответствующих разрешений и пообещал оперативно предоставить ответ", - отметил министр.

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"Разъяснил польской стороне процедуры, которые действуют в сфере проведения поисковых работ, и призвал польскую сторону как можно быстрее подать документацию в соответствии с существующими процедурами для того, чтобы начать работы", - написал Бородянский.

Также, по его словам, он заверил о полной поддержке всего процесса проведения работ и выразил надежду на тесное сотрудничество с польскими Минкультуры и Институтом национальной памяти в вопросе восстановления украинских мемориальных мест на территории Польши.

Как сообщал УНИАН, Украина установила запрет на проведения польскими специалистами эксгумационных работ в местах гибели поляков за бездействие польских властей в вопросе предотвращения актов вандализма на могилах и в отношении памятников украинцам в Польше, а также за бездействие польских властей в вопросе восстановления многочисленных разрушенных объектов.

22 февраля 2018 года на тот момент вице-премьер-министр, представитель Украины в совместной украинско-польской комиссии по историческим вопросам Павел Розенко заявлял, что официальный Киев просит Польшу восстановить разрушенные украинские памятники в этой стране, последовав примеру украинской стороны, которая расследует любые акты вандализма в отношении польских памятников в Украине и восстанавливает их.

Также Розенко отмечал, что возобновление сотрудничества Украины и Польши в вопросе совместных работ по поиску останков погибших соотечественников зависит от решений Варшавы, в том числе в контексте изменения закона об институте национальной памяти, которым предусмотрен запрет идеологии украинских националистов.

31 августа президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины снять мораторий на эксгумационные работы с целью поиска останков поляков, погибших во времена Второй мировой войны.