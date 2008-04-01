Тимошенко встречается с Бушем

В Киеве, в Клубе Кабинета министров, проходит встреча премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и Президента США Джорджа БУША.

Как передает корреспондент УНИАН, украинскую сторону на переговорах представляют первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ, вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ, министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Олег ШАМШУР, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, а также министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

Американскую сторону представляют Президент США Дж.БУШ, Государственный секретарь Кондолиза РАЙС, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Вильям ТЕЙЛОР, а также ряд советников и помощников Президента США по вопросам национальной безопасности и информационной политики.

Планируется, что встреча Ю.ТИМОШЕНКО и Дж.БУША продлится 45 минут. После ее завершения премьер-министр Украины проведет встречу с К.РАЙС в формате один на один.