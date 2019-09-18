Депутат Киевсовета Сагайдак: Кличко может быть причастен к избиению своего заместителя

По словам Сагайдака, мэр Киева "мог принять такое решение из-за конфликта со Слончаком", который "подвергал сомнению власть Кличко, не боялся ему возражать".

Депутат Киевсовета Илья Сагайдак допускает, что председатель КГГА - Киевский городской голова Виталий Кличко может быть причастен к заказу избиения своего заместителя Владимира Слончака.

Об этом Сагайдак сказал в комментарии УНИАН.

По его словам, Кличко неоднократно требовал, чтобы Слончак написал заявление об увольнении с должности заместителя председателя КГГА.

"Но Слончак имел по этому вопросу государственную позицию и просил Кличко апеллировать к показателям его работы. Слончака не приглашали ни на одно из совещаний к Кличко.По сути, он стал оппозиционером, поскольку не работал на фирме Кличко и не подчинялся ему безоглядно. Поэтому он отказывался писать заявление об увольнении, и это переросло в сильную вражду между ними", - заявил Сагайдак.

По его мнению, сегодня, когда "позиция Кличко пошатнулась", "он хочет запугать других. Видимо, он хочет таким образом показать: кто не с ним, тот будет иметь серьезные проблемы. Но учитывая сюжет по телевидению, где была показана встреча Кличко с откровенным криминалом, то я понимаю, что Кличко мог быть причастным и к этому факту".

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"Я допускаю, что Кличко мог принять такое решение из-за конфликта со Слончаком из-за того, что тот подвергал сомнению власть Кличко, не боялся ему возражать", - отметил депутат Киевсовета.

Также Сагайдак сообщил детали нападения на Слончака. По словам депутата, Слончака избили возле его собственного дома. "Кто-то позвонил и попросил переставить автомобиль. Когда Слончак вышел на парковку, к нему подбежали двое неизвестных и ударили по голове бутылкой и стали бить", а затем нападавшие скрылись, сказал Сагайдак.

Он добавил, что Слончак сообщил, что нападавшие "что-то говорили", но "из-за плохого состояния он не может вспомнить, что именно сказали ему нападавшие, помнит только, что угрожали".

Как сообщал УНИАН, 11 декабря 2018 года Кличко подписал распоряжение о назначении Слончака на должность заместителя председателя Киевской горгосадминистрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

17 сентября поздно вечером неизвестные нанесли Слончаку травмы разной степени тяжести. По словам представителя Национальной полиции Ярослава Тракало, Слончак "обратился в одно из медицинских учреждений Соломенского района столицы, после чего врачи уже сообщили полиции о том, что у него произошел конфликт с неизвестным, в результате которого он получил травмы разной степени тяжести".

Конфликт произошел на улице Митрополита Липкивского, на место выезжала следственно-оперативная группа.

"Происшествие зарегистрировано, правоохранители проводят проверку, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР и предоставлении правовой квалификации", - отметил представитель Нацполиции.

24 апреля 2017 года в Василькове Киевской области произошел конфликт со стрельбой с участием в то время председателя наблюдательного совета компании "Киевгорстрой" Слончака.