Яценюк: У Путина есть несколько планов дестабилизации ситуации

Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил премьер-министр Арсений Яценюк, пишет Украинская правда.

Говоря о резонансных убийства экс-нардепа Олега Калашникова и Олеся Бузины, которые произошли в Киеве, Яценюк отметил, что создана следственно-оперативная группа.

"В ее состав входят лучшие специалисты Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел. Расследование под постоянным контролем и думаю, что оно будет завершено, и убежден, что преступники будут найдены", - сказал Яценюк.

По мнению премьера, эти убийства совершены антиукраинскими силами для нагнетания ситуации.

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"Делается это антиукраинскими силами по классическому российскому сценарию дестабилизации страны. Ведь у Путина есть несколько планов дестабилизации. Безопасность граждан, борьба с терроризмом и предотвращение провокаций - это задачи, которые сейчас стоят перед майскими праздниками", - отметил Яценюк.

По его словам, поэтому, в частности, необходимо усилить меры безопасности.

"На майские праздники будут выведены усиленные патрули МВД и Нацгвардии на улице таких городов: Киев, Одесса, Харьков, Днепропетровск. Возможно где-то еще, если мы увидим, что возможна дестабилизация ситуации", - заявил Яценюк.

В остальных городах страны будет усилен режим патрулирования силами МВД.