Порошенко допросят по делу о захваченных в плен моряках

Директор ГБР Роман Труба отметил, что сейчас следователи допрашивают освобожденных из российского плена моряков, следователей интересуют обстоятельства выхода кораблей из Одессы, их путь к Керченскому проливу.

Экс-президента Петра Порошенко в качестве свидетеля допросят по уголовному делу о событиях в районе Керченского пролива при захвате в плен украинских моряков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил директор ГБР Роман Труба.

По его словам, по этому делу уже допросили пятерых освобожденных из российского плена моряков, и их допросы продолжатся.

"Если я не ошибаюсь, были допрошены пятеро моряков", - сказал Труба.

Труба уточнил, что следователей ГБР интересуют обстоятельства выхода кораблей из Одессы, их путь к Керченскому проливу.

Отвечая на вопрос, в рамках какого дела моряки были допрошены, Труба отметил, что по делу, которое открыли по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, и это фактовое дело.

«Мы исследуем законность этого прохождения. В этом деле очень много документов под грифом «государственная тайна», поэтому только после разрешений на доступ к гостайне, мы получаем соответствующую информацию», - сказал Труба.

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Также директор ГБР добавил, что по делу допросят Порошенко в статусе свидетеля, однако когда состоится допрос, он пока не знает.

Как сообщал УНИАН, 21 мая на сайте ГБР появилась информация о том, что по заявлению экс-заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича Портнова следователи бюро внесли в ЕРДР сведения о возможном совершении должностными лицами, занимающими особо ответственное положение в органах государственной власти, уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 109, 111 и 426-1 Уголовного кодекса.

Уголовное производство открыто по факту возможной государственной измены и действий, направленных на захват государственной власти, со стороны экс-президента Украины Порошенко и других должностных лиц в ноябре 2018 года. Отмечалось, что правонарушение касаются ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 (государственная измена) и 426-1 УК (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).

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В ГБР детализировали, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, которые связаны с переходом корабельной группой ВМС Украины из Черного в Азовское море в районе Керченского пролива.

13 сентября Порошенко заявил, что передал ГБР письменные показания по делу о событиях в районе Керченского пролива.

Также 13 сентября координатор группы адвокатов моряков Николай Полозов, сообщил что следователи Государственного бюро расследований начали допрос освобожденных украинских моряков по уголовному производству, открытому по факту возможного совершения Порошенко и другими должностными лицами госизмены.