Бывший глава Госфининспекции Гордиенко отказался от охраны МВД

"Несмотря на ранее сделанные заявления о поступающих в его адрес угрозах, Николай Гордиенко отказался от предоставления ему охраны" - сообщает сайт МВД.

Читайте такжеАваков советует попросить охраны всем, кто боится за свою жизньС Николаем Гордиенко встретился заместитель министра внутренних дел Алексей Руденко. "Встреча была организована по просьбе главы комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрея Кожемякина. Народный депутат обратился в МВД с информацией об угрозах, которые получил в свой адрес отстраненный на время служебного расследования деятельности ГФИ глава ведомства", - отмечается в сообщении, передает ZN.UA.

Ранее на заседании комитетов по предотвращению и противодействию коррупции и правового обеспечения правоохранительной деятельности было принято решение обратиться к генеральному прокурору с просьбой организовать защиту Николая Гордиенко как свидетеля. Однако 16 апреля появилась информация о том, что Генеральная прокуратура не видит оснований для предоставления охраны Николаю Гордиенко.