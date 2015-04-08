В Кабмине ответили на заявления экс-главы Госфининспекции о коррупционных схемах в правительстве

В Кабинете министров Украины назвали «клеветой» заявления бывшего председателя Государственной финансовой инспекции Николая Гордиенко относительно якобы коррупционных действий и злоупотреблений чиновников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совместном заседании комитетов Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции и по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности заявила первый заместитель министра юстиции Украины Наталия Севостьянова.

Читайте такжеГПУ сообщает о выявленных нарушениях на госпредприятиях в период деятельности правительства Яценюка

Она отметила, что “все эти заявления являются клеветой, и он (Гордиенко - УНИАН) не является самостоятельным субъектом, высказывающим свою позицию, а является объектом в руках отдельных сил, которые хотят дестабилизировать ситуацию в Украине”.

По словам Севостьяновой, Государственная финансовая инспекция “не является антикоррупционным бюро и не уполномочена делать выводы ни о фактах коррупции в правительстве, ни в отношении премьер-министра Украины, поскольку она устанавливает финансовые нарушения на государственных предприятиях, которых около 3,5 тысяч”.

Севостьянова сообщила, что по результатам служебного расследования относительно деятельности Гордиенко установлено, что, занимая должность председателя Госфининспекции, он “не выполнил более трети поручений правительства”, в частности, относительно предприятий “Антонов”, относительно строительства тепловых электростанций, “Укрспирта”, “Киевводоканала”, о сооружении нового здания Генеральной прокуратуры.

Севостьянова отметила, что правительством было определено 36 предприятий, которые были приоритетными для проведения аудита, но 70% из них вообще не проверялись.

По ее словам, Гордиенко не были проверены, в частности, предприятия “Энергорынок”, «Донецкая железная дорога», «Украгролизинг», «Укртранснефть», “Энергоатом”, аэропорт “Борисполь”.

Она напомнила, что Гордиенко был отстранен от должности 4 марта 2015 года, а уже через две недели он заявил о якобы злоупотреблениях правительства на общую сумму 7,5 млрд грн.

Читайте такжеОбвинивший Кабмин Яценюка в коррупции экс-глава Госфининспекции заявляет о преследовании

Севостьянова подчеркнула, что, согласно данным служебного расследования, выяснилось, что из названной суммы 2,08 млрд грн - это показатели, которые касаются проверки, проведенной в январе-феврале 2014 года, когда проходил Евромайдан, а 5,5 млрд грн - это данные проверок, проведенных в 2014 году, но они касаются периода с 2007 до 2013 годы, когда правительство Януковича было при власти”.

По ее словам, заявления Гордиенко - “это полная манипуляция фактами и цифрами для того, чтобы ввести в заблуждение украинский народ”.

Кроме того, Севостьянова отметила, что за период управления Гордиенко Госфининспекция были “самые низкие показатели эффективности работы.

Как сообщал УНИАН, в начале марта Кабмин в рамках борьбы с проявлениями коррупции и проверки работы органов исполнительной власти инициировал проведение служебного расследования в отношении руководства Государственной финансовой инспекции и отстранил главу ведомства Николая Гордиенко от исполнения обязанностей.

Руководству ведомства предъявили обвинения по трем пунктам: необъективность проведения финансовой проверки концерна «Антонов», злоупотребления аудиторов финансовой инспекции при проведении аудита госкомпаний и отсутствие действенного контроля за государственным имуществом и государственными средствами, который должен был осуществляться Госфининспекции.

В ответ Гордиенко заявил о злоупотреблениях правительства, выявленных в 2014 году, на сумму свыше 7,5 млрд грн. Речь шла, по его словам, о злоупотреблениях в «Укрпочте», «Укргаздобыче», «Энергоатоме» и о злоупотреблениях в «Нафтогазе» на сумму свыше 4,5 млрд грн.

Премьер-министр Арсений Яценюк сразу же обратился к генпрокурору Виктору Шокину с тем, чтобы ГПУ начала расследование по высказанным в адрес правительства обвинениям.

Читайте также«Народный фронт» требует в пятницу отчета Генпрокурора из-за заявлений Гордиенко

4 апреля Кабинет министров уволил Гордиенко с должности председателя Государственной финансовой инспекции.

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о создании парламентской ВСК по проверке фактов коррупции в органах власти, озвученных экс-председателем Госфининспекции Гордиенко.

Сегодня, 8 апреля, Гордиенко заявил, что из 7,6 млрд грн коррупционного ущерба, «установленного им за период 2012-2014 годов, около 3,5 млрд коррупционного ущерба приходится на второе полугодие 2014 года».