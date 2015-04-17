Семенченко оказался беднее даже Юрия Луценко
Депутат Верховной Рады от фракции "Объединения "Самопомощь", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Семен Семенченко задекларировал 13 465 гривен доходов в 2014 году.
Об этом говорится в его декларации о доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2014 год, опубликованном на персональной странице депутата на официальном парламентском сайте, пишет Инсайдер.
Весь его доход составляла заработная плата.
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У семьи Семенченко не было дохода в 2014 году. Раздел "финансовые обязательства" в декларации не заполнен.
В 2013 году Семенченко задекларировал 20 тыс. гривен доходов.
Ранее сообщалось, что лидер крупнейшей фракции Рады - Блока Петра Порошенко - Юрий Луценко оказался самым бедным среди председателей групп и фракций, задекларировав 20 тысяч 138 гривен доходов за 2014 год.