Семенченко оказался беднее даже Юрия Луценко

Об этом говорится в его декларации о доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2014 год, опубликованном на персональной странице депутата на официальном парламентском сайте, пишет Инсайдер.

Весь его доход составляла заработная плата.

Читайте такжеПарасюк прошлом году заработал 29 тысяч, а его родители - почти миллионНедвижимого имущества, транспортных средств, вкладов в банках, ценных бумаг и других активов у него нет.

У семьи Семенченко не было дохода в 2014 году. Раздел "финансовые обязательства" в декларации не заполнен.

В 2013 году Семенченко задекларировал 20 тыс. гривен доходов.

Ранее сообщалось, что лидер крупнейшей фракции Рады - Блока Петра Порошенко - Юрий Луценко оказался самым бедным среди председателей групп и фракций, задекларировав 20 тысяч 138 гривен доходов за 2014 год.