Идею лишить Украину безвиза в МИД Эстонии считают неразумной

По словам главы министерства, отмена безвизового режима для украинцев не отвечает интересам Эстонии.

Отмена безвизового режима для граждан Украины невозможно и не в интересах Эстонии.

Читайте такжеУкраина сосредоточится на экономической интеграции в ЕС - вице-премьерТакое мнение выразил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу, передает ERR.

«Односторонняя отмена безвизового режима для граждан Украины Эстонской Республикой не является ни разумной, ни юридически возможной. Кроме выполнения Украиной объективных условий, это решение было четким политическим шагом Европейского Союза, и отказ от него никоим образом не отвечает нашим интересам в поддержке интеграции Украины в ЕС», – заявил Рейнсалу.

Как сообщал УНИАН, до этого министр внутренних дел Эстонии Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые приезжают в Эстонию.