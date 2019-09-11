Эстонский министр хочет лишить украинцев безвиза

Глава МВД страны считает, что Эстония должна иметь возможность решать, кого, на какой срок и на каких условиях впускать.

Министр внутренних дел Эстонии, глава Консервативной народной партии Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые приезжают в Эстонию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

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По словам Хельме, представить парламенту соответствующие законодательные инициативы он намерен уже этой осенью. Он добавил, что лидеры EKRE предполагали: только Украина получит безвизовый режим с ЕС, она станет "троянским конем".

"Троянским конем частности и для России, потому что те, кто приезжают сюда, не столько украинцы, как россияне с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто гомо-советикусы. Это миграционное давление с востока на нас очень сильное, и он продолжает усиливаться", - подчеркнул Хельме.

Министр добавил, что полностью отменить миграцию не получится, но Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать.

В то же время министр иностранных дел Урмас Рейнсалу отметил, что отменить право безвизового режима для граждан Украины невозможно и не в интересах Эстонии.

"Односторонняя отмена краткосрочного безвизового режима для граждан Украины со стороны Эстонии неразумная и юридически невозможная", - сказал Рейнсалу.

Заместитель председателя комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон (Партия реформ) считает, что правительство Юри Ратаса шаг за шагом меняет курс внешней политики Эстонии. Так Михкельсон прокомментировал инициативу министра внутренних дел лишить украинцев права безвизового въезда в Эстонию.

"Даже Путин не называл Украину троянским конем для Европы. Теперь это сделал член правительства Эстонии. От системы безвизовых отношений Эстония всегда больше выигрывает, чем теряет. Украина не является проблемой незаконной иммиграции. Не будем забывать, что Украина и за нас борется против российской агрессии. За последние 24 часа на фронте были ранены шесть украинских солдат", - добавил Михкельсон.