Геращенко не исключает, что убийство Калашникова и Бузины организованы Москвой

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Не исключаю, что убийства Олега Калашникова и Олеся Бузины специально спланированы и организованы из Москвы и являются одним из частей плана по внутренней дестабилизации Украины с одной стороны, и дальнейшего разжигания антиукраинских настроений в российском обществе», - написал Геращенко.

Читайте такжеГеращенко об убийстве Бузины: Это отстрел свидетелей по делу Антимайдана

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве неизвестные убили журналиста Бузину. Убийство было совершено около 13.20 на улице Дегтяревская возле дома, где проживал журналист. По показаниям свидетелей, двое неизвестных ехали в автомобиле, и один из них выстрелил в Бузину.

Калашников был убит вчера, 15 апреля, возле своей квартиры в Киеве.