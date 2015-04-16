Геращенко не исключает, что убийство Калашникова и Бузины организованы Москвой
Советник министра внутренних дел Украины, народный депутат Антон Геращенко не исключает, что убийства экс-депутата от Партии регионов, одного из организаторов антимайдана Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины организованы Москвой.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Не исключаю, что убийства Олега Калашникова и Олеся Бузины специально спланированы и организованы из Москвы и являются одним из частей плана по внутренней дестабилизации Украины с одной стороны, и дальнейшего разжигания антиукраинских настроений в российском обществе», - написал Геращенко.
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Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве неизвестные убили журналиста Бузину. Убийство было совершено около 13.20 на улице Дегтяревская возле дома, где проживал журналист. По показаниям свидетелей, двое неизвестных ехали в автомобиле, и один из них выстрелил в Бузину.
Калашников был убит вчера, 15 апреля, возле своей квартиры в Киеве.