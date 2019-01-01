Украина подала в ЕСПЧ иск касательно нарушений прав человека в Крыму

Рассмотрение иска должно начаться в феврале 2019 года.

Министерство юстиции Украины подало в Европейский суд по правам человека иск о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму.

Об этом на своей странице в Facebook написал уполномоченный в делах ЕСПЧ Иван Лищина.

"Зубастые пираньи (с) Минюста подают позицию по аннексии и нарушениям прав человека в Крыму для февральского заседания ЕСПЧ", - сообщил он.

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«Наша работа она такая - пока все активно готовятся к встрече Нового Года, в предновогоднюю ночь Управление представительства государства в межгосударственных делах завершает 2018 год представлением в Европейский суд по правам человека позиции Украины для устных слушаний по делу «Украина против России (по Крыму)», - написал он.

Рассмотрение иска должно начаться в феврале 2019 года.

Как сообщал УНИАН, Украина 7 января подаст полноценное межгосударственное заявление в Европейский суд по правам человека с требованием освобождения Россией захваченных украинских моряков.