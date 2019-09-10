Представление президента об изменении состава ЦИК завтра рассмотрит профильный комитет Рады – депутат

Нардеп от «Голоса» Роман Лозинский считает, что монобольшинство планирует изменить состав Центризбиркома перед местными выборами.

Завтра Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства планирует рассмотреть представление президента относительно изменения состава Центральной избирательной комиссии.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил член комитета Роман Лозинский (фракция “Голос”).

Читайте такжеПервый пошел: в Раде на кнопкодавстве поймали нардепа-мажоритарщика (видео)

Депутат отметил, что видел документ, но поскольку его еще не обсуждали на заседании комитета, то «еще рано давать какие-то выводы».

“Но уже видно, что монобольшинство, которое в принципе последовательно пытается взять контроль (и имеет на это все возможности) над всеми структурами, планирует изменить ЦИК для того, чтобы местные выборы проходили с новой ЦИК, где будут их представители”, - сказал Лозинский.

Он отметил, что Конституцией предусмотрены ключевые полномочия ЦИК, и из-за их невыполнения или недобродетельного выполнения были около 26 судебных дел во время выборов президентских в первом туре, если я не ошибаюсь”.

Лозинский добавил, что “именно это сейчас озвучивают как одно из ключевых оснований” для увольнения членов ЦИК.

В то же время депутат отметил, что называют еще какие-то основания для смены состава Центризбиркома, но о них станет известно завтра, когда представление будет рассматривать профильный комитет.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 сентября, в Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского относительно изменения состава ЦИК.