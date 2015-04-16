Оккупационные власти Севастополя хотят сделать русский язык единственным "государственным"

Об этом журналистам заявил нелигитимный "спикер" нелегитимного "городского Законодательного собрания" Алексей Чалый, пишет издание krymedia.ru.

На реплику журналиста о больших очередях за нотариально заверенными переводами украинских свидетельств о рождении, которые требуются, в частности, для подтверждения гражданства ребенка и оформления материнского капитала, Чалый ответил

"В советские времена, если вы, может быть, не помните, в Крыму преподавали украинский язык, в Севастополе не преподавали его никогда… Историческая преемственность, с моей точки зрения, гораздо важнее таких локальных проблем".

Читайте такжеВ Крыму начали сносить дорожные указатели на украинском (фото)По его словам, вносить в Устав города изменения, касающиеся второго государственного украинского языка, никто не будет. Говоря о крымскотатарском языке, Чалый заявил, что в Севастополе им владеет меньше 1% населения, тогда как в Крыму– 12-13%.

Напомним, официально в оккупированном Крыму три "государственных языка" - русский, украинский и крымскотатарский, - но на практике украинский и крымскотатарский языки дискриминируются, на них нельзя получить даже полное среднее образование.

Также в крымских библиотеках проводят чистки, выбрасывая украинские книги, а книжный рынок почти полностью заполнили издания на русском.