Прокуратура планирует вызвать Сенцова и Кольченко для дачи показаний

Освобожденные политзаключенные должны дать показания по делу об их похищении россиянами.

Прокуратура Крыма будет вызывать для показаний освобожденных из российского плена украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко по делу об их похищении весной 2014 года в аннексированном Крыму.

Об этом Громадскому радио рассказала пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко.

Читайте такжеСпасибо, что ты у меня живой: Сенцов наконец смог встретиться с матерью и сыном (видео)

Процессуальные действия будут проводить после того, как врачи завершат их осматривать. Диденко добавила, что в деле о похищении Сенцову и Кольченко должны предоставить статус потерпевших.

Ранее по данному делу уже давали показания освобожденный в 2016 году Геннадий Афанасьев и активист Никита Боркин, которому удалось бежать с полуострова несмотря на розыск ФСБ.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и РФ в формате "35 на 35". Самолет с украинскими пленными приземлился в столичном аэропорту "Борисполь", где его ждали родные и близкие, журналисты и президент Украины Владимир Зеленский. Среди украинцев, вернувшихся домой – Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные россиянами в Керченском проливе и остальные.

Тем временем самолет с россиянами был направлен в московский аэропорт "Внуково". Среди лиц, которых в рамках обмена направили в Москву, были бывший зенитчик "ДНР" Владимир Цемах и обвиненный в госизмене руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский.