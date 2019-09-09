Рябошапка рассказал о будущем военной прокуратуры

Вместо военной прокуратуры может быть создан департамент, который будет координировать процессуальное руководство по расследованию военных преступлений и преступлений против человечности.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявляет, что на этой неделе Верховная Рада может ликвидировать военную прокуратуру.

Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

«Закон, предусматривающий ликвидацию, будет рассматриваться парламентом на следующей неделе (на текущей - УНИАН). Будет определен порядок передачи производств, кто что должен делать, кто за что отвечает и в какие сроки», - сказал он.

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Вместе с тем Рябошапка добавил, что все прокуроры пройдут процедуру переаттестации, и часть останется работать в органах прокуратуры. «Это (ликвидация военной прокуратуры – УНИАН) не означает, что все люди в военной прокуратуре – негодяи, это абсолютно не так, но часть из них должна будет покинуть свои посты, это будет происходить через процедуру переаттестации. Те, кто будет соответствовать критериям профессионализма и добропорядочности, останутся работать в прокуратуре, если захотят – именно по направлению военных преступлений», - пояснил он.

Также генпрокурор отметил, что вместо военной прокуратуры может быть создано подразделение, которое бы осуществляло процессуальное руководство в преступлениях против порядка несения военной службы, а работа прокуроров, специализирующихся на военных преступлениях, сосредоточится в зоне проведения операции Объединенных сил, а не отдаленных от ООС областях.

Также Рябошапка сообщил, что рассматривает возможность создания в Генпрокуратуре отдельного департамента военных преступлений и преступлений против человечности.

«Есть еще интересная идея создать департамент, который бы координировал процессуальное руководство по расследованию военных преступлений, преступлений против человечности и т. д., который бы собирал, документировал, фиксировал все материалы, связанные с событиями на востоке и с оккупацией Крыма, коммуницировал с международными органами уголовной юстиции», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 августа президент Владимир Зеленский зарегистрировал проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры (№ 1032).

Законопроектом предлагается изменить требования к кандидату на должность генерального прокурора, переименовать Генеральную прокуратуру в Офис генерального прокурора и ликвидировать военные прокуратуры.

В частности, законопроектом планируется установить, что систему прокуратуры Украины составляют Офис генерального прокурора (ныне - Генеральная прокуратура Украины); областные прокуратуры (ныне - региональные прокуратуры); окружные прокуратуры (ныне - местные прокуратуры); Специализированная антикоррупционная прокуратура. При этом из перечня исключаются военные прокуратуры.