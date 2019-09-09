Прокуратура сообщила о подозрении организаторам "выборов" в оккупированном Крыму

В ближайшее время обвинительный акт в отношении председателя "Избиркома" Крыма будет направлен в суд в порядке специального досудебного расследования.

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении лицам, которые принимали участие в организации и проведении "референдума" и "выборов" на территории временно оккупированного полуострова.

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Как говорится в сообщении на странице прокуратуры АРК в Facebook, вчера, 8 сентября, в оккупированном Крыму незаконно проведены выборы депутатов оккупационного "Государственного совета Республики Крым" и "местных советов".

"Так называемые выборы, которые вчера незаконно прошли на территории временно оккупированного полуострова, нарушают нормы законодательства, не признаются в Украине и мире. В настоящее время организатору и его заместителю сообщено о подозрении. В ближайшее время обвинительный акт в отношении председателя "Избирательной комиссии Республики Крым" будет направлен в суд в порядке специального досудебного расследования", - отметил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

В прокуратуре добавили, что проведение незаконных выборов обеспечивала в том числе и гражданка Украины, которая в марте 2014 года вошла в состав незаконно образованного "Избиркома" Крыма, где принимала участие в подготовке и проведении незаконного "референдума".

"Следовательно, 9 сентября, прокуратурой АР Крым и ГУ СБУ в АР Крым указанному лицу сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершении действий, направленных на захват государственной власти", - подчеркнули в ведомстве.