62 грузовика из "гумконвоя" РФ уже прибыли в Луганск

Террористическая организация "Луганская народная республика" заявляет, что 16 апреля в Луганск прибыла колонна очередного гуманитарного груза из Российской Федерации.

Как говорится в сообщении "ЛНР", автомобили из РФ с гуманитарной помощью для жителей "ЛНР" уже прибыли на склады в Луганске, где началась их разгрузка.

"Колонна с гумпомощью в составе 62-х машин успешно прибыла в Луганск, сейчас начинаем разгружать. Состав колонны в этот раз практически полностью состоит из продуктов питания, в том числе 133 т риса, 139 т подсолнечного масла, 28 т консервов, 21 т пшена, 60 т макаронных изделий, 30 т манки и 46 т пшеницы", - говорится в сообщении.

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По информации "ЛНР", всего более 120 автомобилей РФ доставят сегодня в "ЛНР и ДНР свыше 1,4 тыс. тонн гуманитарных грузов, среди которых продукты питания, предметы первой необходимости, учебная литература для студентов и школьников Донбасса, а также строительные материалы.

Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержимое которых никому не известно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

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Украина отмечает, что Россия введением таких «гуманитарных конвоев» с неизвестными грузами без согласия и разрешения украинской стороны грубо нарушает украинское и международное законодательство.