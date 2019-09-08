Украина не могла выдать Цемаха Нидерландам из-за положений Конституции – Луценко

Экс-генпрокурор указал, что голландцы могут судить Цемаха заочно.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил, что фигуранта дела об уничтожении MH17 Владимира Цемаха допросили перед тем, как выдать его РФ в рамках обмена. Выдать его Нидерландам Украина не могла из-за положений Конституции.

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В своем Facebook Луценко отметил, что на должности генпрокурора организовывал юридическую подготовку обмена, который состоялся накануне. По словам экс-генпрокурора, у него было несколько разговоров о Цемахе с нидерландскими коллегами по международной следственной группе, а также с президентом и его командой.

«Для всех, кто шепчет или кричит о зраде хочу сказать: украинская сторона отменила обмен и сделала (уже после моей отставки) все возможное в сложившейся ситуации. Допрос Цемаха состоялся. От сделки со следствием он отказался. Выдать его Нидерландам мы не имеем права из-за положений Конституции. Судить его голландцы смогут так же, как с марта 2020 будут судить первых 4 подозреваемых – заочно», – указал Луценко.

Предположительно речь идет о статье 25 Конституции Украины, которая запрещает выдачу граждан Украины иностранному государству.

Напомним, Апелляционный суд Киева ранее уволил главного свидетеля в деле МН17, экс-начальника бригады "ПВО ДНР" из Снежного Владимира Цемаха. Его отпустили из-под стражи под личное обязательство.

Сразу после этого президент РФ Владимир Путин заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом «будет масштабным», а также анонсировал совместные с властями Украины решения относительно обмена.

Накануне состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, стороны освободили по 35 человек.

Президент Владимир Зеленский заявил, что нидерландские следователи перед обменом допросили Цемаха.

Однако, после обмена Власти Нидерландов обратилась к России с просьбой выдать Цемаха.