Президент ЕП хочет лично вручить премию Сахарова освобожденному режиссеру Сенцову

Сенцова освободили 7 сентября.

Президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли ждет возможности лично вручить премию Сахарова "За свободу мысли" Олегу Сенцову, которого освободили 7 сентября вместе с другими 34 пленными украинцами.

Сассоли приветствует освобождение украинца, написал он в Twitter, пишет ТСН.

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Глава Европарламента отметил, что Сенцов достойно противостоял несправедливости и защищал демократию и права человека.

"С облегчением и глубокой радостью я узнал сегодня об освобождении украинского режиссера Олега Сенцова. Он достойно выступал против несправедливости и отстаивал демократию и права человека", - говорится в сообщении.

It is with relief and profound joy that I learnt today of the release of Russian filmmaker Oleg Sentsov. He resisted injustice with dignity and stood up for democracy and human rights. I look forward to being able to hand him Parliament's #SakharovPrize in person soon pic.twitter.com/riy7EruWI3 — David Sassoli (@EP_President) September 7, 2019

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и РФ в формате "35 на 35". Самолет с украинскими пленными приземлился в столичном аэропорту "Борисполь", где его ждали родные и близкие, журналисты и президент Украины Владимир Зеленский. Среди украинцев, вернувшихся домой – Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные русскими в Керченском проливе и другие.

Зато самолет с россиянами был направлен в московский аэропорт "Внуково". Среди лиц, которых в рамках обмена направили в Москву, были среди прочих бывший зенитчик "ДНР" Владимир Цемах и обвинен в госизмене руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Цемаха, который является фигурантом дела о сбитии рейса MH17, перед обменом допросили голландские следователи.