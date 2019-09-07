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Освобожденных из плена украинских моряков наградили (фото)

18:06, 07 сентября 2019
Политика
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Моряков встречали в аэропорту / facebook.com/navy.mil.gov.ua

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Командующий Военно-морскими Силами ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил им награды и очередные воинские звания, сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

"Сейчас ребята проходят медицинский осмотр с целью определения состояния здоровья после жутких условий российских тюрем, после его завершения военные разъедутся по домам на заслуженный отдых", - говорится в сообщении.

facebook.com/navy.mil.gov.ua
facebook.com/navy.mil.gov.ua

Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просили россияне. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

Президент Украины Владимир Зеленский после прибытия освобожденных украинцев заявил, что реализован первый этап действий по прекращению войны на Донбассе.

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Теги: #Украина#Россия#моряки#обмен пленными