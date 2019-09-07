Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь" (фото, видео)
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт «Борисполь» для встречи украинских моряков и политзаключенных, которые должны вернуться в Украину из РФ в рамках обмена.
Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
«Да, он в « Борисполе», - сказала она.
Прибуття Зеленського до аеропорту "Бориспіль", де очікують український борт з політв'язнями і полоненими pic.twitter.com/9iZdgSk2s0— hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019
Как сообщал УНИАН, утром сегодня начался обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.
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В 8.45 по киевскому времени два автобуса в сопровождении полиции выехали из московского СИЗО «Лефортово». Вероятно, в автобусах находились украинские пленные.
Адвокат Марк Фейгин сообщил, что, по его данным, Россия должна освободить 35 украинцев: 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгения Панова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизоновича, Владимира Балуха, Эдема Бекирова и Артура Панова.
Позже адвокат Валентин Рыбин заявил, что граждане РФ, которых Украина передает в рамках обмена, вылетели из «Борисполя».