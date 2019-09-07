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Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь" (фото, видео)

12:54, 07 сентября 2019
Политика
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Зеленский в "Борисполе" / фото 24 канал

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт «Борисполь» для встречи украинских моряков и политзаключенных, которые должны вернуться в Украину из РФ в рамках обмена.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

«Да, он в « Борисполе», - сказала она.

фото 24 канал

Как сообщал УНИАН, утром сегодня начался обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

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В 8.45 по киевскому времени два автобуса в сопровождении полиции выехали из московского СИЗО «Лефортово». Вероятно, в автобусах находились украинские пленные.

Адвокат Марк Фейгин сообщил, что, по его данным, Россия должна освободить 35 украинцев: 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгения Панова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизоновича, Владимира Балуха, Эдема Бекирова и Артура Панова.

Позже адвокат Валентин Рыбин заявил, что граждане РФ, которых Украина передает в рамках обмена, вылетели из «Борисполя».

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Теги: #Украина#Россия#обмен пленными#Владимир Зеленскийпогода в Киеве