Зеленский прибыл в аэропорт "Борисполь" (фото, видео)

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт «Борисполь» для встречи украинских моряков и политзаключенных, которые должны вернуться в Украину из РФ в рамках обмена.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

«Да, он в « Борисполе», - сказала она.

Прибуття Зеленського до аеропорту "Бориспіль", де очікують український борт з політв'язнями і полоненими pic.twitter.com/9iZdgSk2s0 — hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019

Как сообщал УНИАН, утром сегодня начался обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

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В 8.45 по киевскому времени два автобуса в сопровождении полиции выехали из московского СИЗО «Лефортово». Вероятно, в автобусах находились украинские пленные.

Адвокат Марк Фейгин сообщил, что, по его данным, Россия должна освободить 35 украинцев: 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Олега Сенцова, Романа Сущенко, Евгения Панова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Павла Гриба, Алексея Сизоновича, Владимира Балуха, Эдема Бекирова и Артура Панова.

Позже адвокат Валентин Рыбин заявил, что граждане РФ, которых Украина передает в рамках обмена, вылетели из «Борисполя».