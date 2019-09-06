Антикоррупционный комитет рекомендовал Раде принять закон о сокращении государственного финансирования партий

Зеленский предлагает снизить объем государственного финансирования политических партий и не выделять его тем политическим силам, которые не преодолели 5% барьер на выборах в Раду.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал парламенту принять в целом президентский законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении эффективности институционального механизма предотвращения коррупции (№1029).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Антикоррупционный комитет является главным в рассмотрении указанного законопроекта.

Депутаты также рассмотрели альтернативный к нему законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении эффективности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (№1029-1) и рекомендовали его отклонить.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский предложил снизить объем государственного финансирования политических партий и не выделять его тем политическим силам, которые не преодолели 5% барьер на выборах в Раду.

Об этом говорится в президентском проекте закона о внесении изменений в законодательные акты Украины об обеспечении эффективности институционального механизма предотвращения коррупции (№1029).