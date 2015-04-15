Дадаев рассказал, как добивал Немцова: "Я увидел, что он жив и пытается подняться"

Корреспонденту "Росбалта" удалось ознакомиться с самыми полными показаниями экс-бойца "Севера" Заура Дадаева, которые он дал уже в качестве обвиняемого.

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"Немцов с подругой шли по мосту. Я быстрым шагом пошел за ними, догоняя их. По пути никого не встретил, поэтому счел время и место идеальными для убийства. Немцов шел справа, девушка — слева и держала его под руку. За 10 метров до них я достал пистолет и загнал патрон в патронник. После этого переложил пистолет в левую руку, так как являюсь левшой. В правую руку взял телефон. За пять метров я произвел три выстрела в спину Немцова, держа пистолет на вытянутой руке. С первым выстрелом я по телефону дал сигнал Бислану (Шаванову — ред.) подъезжать. Одновременно заметил большую оранжевую машину, проезжавшую мимо. Немцов упал и потянул за собой девушку. Однако потом я увидел, что он жив и пытается подняться, в результате произвел еще 2-3 выстрела", — рассказал следователям Дадаев.