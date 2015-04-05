Дадаев заявил, что в момент убийства Немцова находился в ресторане - СМИ

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Дадаев намерен в ближайшее время подать следователям СК РФ жалобу, в которой утверждает, что вечер, когда было совершено преступление, он проводил в одном из ресторанов на Нежинской улице в Москве, а потом отправился в квартиру на Веерной улице, где останавливался во время пребывания в столице", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в связи с этим Дадаев просит снять с него обвинения в исполнении громкого убийства.

Как сообщал УНИАН, ранее адвокат Дадаева заявлял о наличии у его клиента алиби.

Напомним, что Дадаев давал неоднократные признательные показания, изобличающие его вину и причастность других фигурантов дела к убийству. Однако вскоре подозреваемый заявил о своей невиновности и наличии алиби.

"Мои показания были даны под давлением и под диктовку. Нет никаких свидетелей, у меня есть алиби, во время убийства я был у себя дома", - сказал Дадаев.