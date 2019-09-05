Развязавший войну против Украины Путин снова начал ныть про "один народ"

По словам президента РФ, нормализация отношений зависит от официального Киева.

Президент России Владимир Путин заявляет, что украинцы и россияне - это "части одного народа", и нормализация отношений зависит от официального Киева.

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Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.

На вопрос о том, что будет возможным на "украинском направлении" после обмена удерживаемыми лицами, Путин ответил: "В исторической перспективе это неизбежно - будет полная нормализация отношений, потому что мы две части одного того же народа".

По его словам, отношения "в ближайшей перспективе будут зависеть от действующего украинского руководства".