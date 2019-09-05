Высший антикоррупционный суд должен вернуть гражданам ощущение справедливости - Зеленский

Президент поздравил Высший антикоррупционный суд с началом работы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Высший антикоррупционный суд должен не только наказать топ-коррупционеров, но и вернуть гражданам ощущение того, что в Украине есть справедливость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время выступления по случаю начала работы Высшего антикоррупционного суда Украины.

Президент поздравил суд с началом работы. «Я вас поздравляю с открытием работы Высшего антикоррупционного суда... Наконец в Украине заработал Антикоррупционный суд», - подчеркнул он.

«Вы лучше меня знаете, какие ожидания у общества от вашей работы, от работы Высшего антикоррупционного суда. Перед вами сегодня действительно большие вызовы - это не просто возвращение гражданам украденного через наказание топ-чиновников, топ-коррупционеров нашей страны - это возвращение гражданам ощущения, веры в то, что действительно в Украине есть справедливость», - отметил президент.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде.

Законом устанавливается, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

11 апреля этого года судьи Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда приняли присягу.

7 мая судьи ВАСУ избрали председателем Высшего антикоррупционного суда судью Елену Танасевич, ее заместителем - судью Евгения Крука.

Зеленский предлагает Верховной Раде сосредоточить Высший антикоррупционный суд исключительно на делах топ-коррупции. Это предусмотрено президентским законопроектом №1025 «О внесении изменения в закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде» (о начале работы суда)», который зарегистрирован в парламенте 29 августа и определен главой государства как безотлагательный. Согласно пояснительной записке к документу, начало работы Высшего антикоррупционного суда должно завершить становление системы антикоррупционных органов в Украине.