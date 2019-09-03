Шуфрич к авторам мемов о "Шуфриче не битом...": Пусть попробуют (видео)

За 20 лет в политике Нестор Шуфрич уже привык к таким шуткам.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич спокойно относится к мемам о "не битом Шуфриче".

Об этом он сказал в комментарии Украинской правде.

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"Очень спокойно, пусть попробуют. Я не комментирую те вещи, на которые я не влияю. Я сейчас мог бы апеллировать к другому", – ответил Шуфрич.

Депутат добавил, что о популярных мемах слышит не впервые.

"Друзья пересылают, кто-то шутит по этому поводу. Я к этому отношусь нормально", – отметил он.

Шуфрич отметил, что за 20 лет в политике к такому привык.

Напомним, 30 сентября 2014 года на крыльце здания Одесской ОГА произошла драка, после чего охрана Шуфрича, произведя предупредительные выстрелы и распылив слезоточивый газ, увезла депутата на машине.

Пресс-служба Одесского регионального штаба партии "Оппозиционный блок" заявила, что Шуфрич "госпитализирован в шоковом состоянии" и находится в одной из клиник Одессы, где проходит обследование.