Шуфрич к авторам мемов о "Шуфриче не битом...": Пусть попробуют (видео)
Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич спокойно относится к мемам о "не битом Шуфриче".
Об этом он сказал в комментарии Украинской правде.
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"Очень спокойно, пусть попробуют. Я не комментирую те вещи, на которые я не влияю. Я сейчас мог бы апеллировать к другому", – ответил Шуфрич.
Депутат добавил, что о популярных мемах слышит не впервые.
"Друзья пересылают, кто-то шутит по этому поводу. Я к этому отношусь нормально", – отметил он.
Шуфрич отметил, что за 20 лет в политике к такому привык.
Напомним, 30 сентября 2014 года на крыльце здания Одесской ОГА произошла драка, после чего охрана Шуфрича, произведя предупредительные выстрелы и распылив слезоточивый газ, увезла депутата на машине.
Пресс-служба Одесского регионального штаба партии "Оппозиционный блок" заявила, что Шуфрич "госпитализирован в шоковом состоянии" и находится в одной из клиник Одессы, где проходит обследование.