Елисеев призвал ЕС поддерживать санкции против России
Посол Украины при ЕС Константин Елисеев уверен, что попытки смягчить санкции против России не улучшат ситуацию и призвал Евросоюз поддерживать санкции.
Об этом он заявил в Брюсселе, выступая на конференции, посвященной ситуации в Украине, передает Lb.ua со ссылкой на пресс-службу ЕС.
"Нашим главным недостатком было отсутствие решительной позиции и креативного мышления по отношению к России. Все это время мы только реагируем постфактум на то, что делает Россия", - заявил Елисеев.
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По его словам, изменение позиции ЕС по отношению к России и попытки смягчить санкции не улучшат ситуацию, а скорее, наоборот.
"Очевидно, что политика ЕС по отношению к России, включая санкции, может быть изменена только после восстановления суверенитета Украины в Крыму. Важно помнить, что нарушение Россией территориальной целостности и суверенитета Украины привело к санкциям ЕС, а не наоборот", - подчеркнул посол.