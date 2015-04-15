Елисеев призвал ЕС поддерживать санкции против России

Об этом он заявил в Брюсселе, выступая на конференции, посвященной ситуации в Украине, передает Lb.ua со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"Нашим главным недостатком было отсутствие решительной позиции и креативного мышления по отношению к России. Все это время мы только реагируем постфактум на то, что делает Россия", - заявил Елисеев.

Читайте такжеНаращивание Россией войск в Крыму несет угрозу для стран Черноморского региона - дипломат

По его словам, изменение позиции ЕС по отношению к России и попытки смягчить санкции не улучшат ситуацию, а скорее, наоборот.

"Очевидно, что политика ЕС по отношению к России, включая санкции, может быть изменена только после восстановления суверенитета Украины в Крыму. Важно помнить, что нарушение Россией территориальной целостности и суверенитета Украины привело к санкциям ЕС, а не наоборот", - подчеркнул посол.