"Будет много резонансных дел": Арахамия рассказал о последствиях отмены депутатской неприкосновенности

Сегодня парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию об отмене неприкосновенности народных депутатов. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что после вступления в силу закона об отмене депутатской неприкосновенности в Украине будет открыто много резонансных уголовных производств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, услышит ли общество новые фамилии тех, к кому придут следователи НАБУ и ГПУ, после вступления в силу закона о депутатской неприкосновенности.

"Я думаю, что появятся. Потому что сейчас есть перезагрузка всей правоохранительной системы. Все люди уже ждут... Многие люди знают, что происходит, но почему-то правоохранительные органы на это не обращали внимания. Я думаю, что мы будем ждать через 6 месяцев очень много таких громких резонансных дел", - сказал Арахамия.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 сентября, Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно отмены неприкосновенности народных депутатов (№ 7203).

Законом из статьи 80 Конституции Украины изымается норма о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность.

Также предусмотрено исключить из действующей редакции Основного Закона норму о том, что народные депутаты "не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.