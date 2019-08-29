Пристайко: ЕС все сложнее продлевать силу санкций против России

Новоназначенный министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что Украине нужно учиться у своих зарубежных партнеров, которые никогда не забывают о своих энергетических, торговых, транзитных интересах и интересах в сфере безопасности.

Новоназначенный министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что ЕС становится все сложнее продлевать силу санкций против РФ, а иностранные лидеры снова ездят в Москву.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пристайко сказал во время выступления перед голосованием в парламенте за его кандидатуру на должность главы МИД.

По его словам, Украине нужно учиться у своих зарубежных партнеров, которые никогда не забывают о своих энергетических, торговых, транзитных интересах и интересах в вопросах безопасности.

«Мы же видим, как все сложнее дается Европе каждое последующее продление санкций против России, как «Северный поток-2» понемногу строится, а иностранные лидеры снова потянулись в Москву с визитами и больше не чураются пожать руку Путину или даже станцевать с ним», - сказал Пристайко.

Он заверил, что Украина станет сильнее и сможет влиять на формирование повестки дня международных отношений выгодным для себя образом.