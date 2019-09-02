На заседании комитета Рады произошел спор - нардеп устроил демарш

Нардеп от "Батькивщины" Власенко покинул заседание комитета.

В комитете Верховной Рады по правовой политике и правосудию возник спор относительно возможности начала второй сессии парламента 3 сентября, ведь рассматривать изменения в Конституцию во втором чтении можно только на следующей сессии, после первого чтения.

Некоторые депутаты на заседании в понедельник утром говорили, что и заседания комитета проводить нельзя, передает "Украинская правда".

Председательствующая Ирина Венедиктова сказала: "Что касается календаря плановой работы: мы с вами еще раз встретимся по плану в среду – до этого у нас внеплановое заседание. В ночь на 29 августа у нас было первое заседание комитета, сегодня повестка дня определена заявлениями народных депутатов – это не плановый сбор. Я услышала тех депутатов, которые отстаивают позицию, что невозможно возвращаться к вопросу статьи 80-й – снятие неприкосновенности. Поэтому я понимаю ваши мотивы для того, чтобы мы этого не работали в рамках процедурных действий".

Читайте такжеСегодня новый Кабмин соберется на первое рабочее заседание

Народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко прервал ее: "Вы не имеете права комментировать действия народных депутатов и говорить, кто что думает".

Сергей Власенко и Руслан Князевич предлагали не проводить заседание комитета, а провести обсуждение, но это предложение поддержали 6 депутатов, а против высказались 14.

Власенко покинул заседание комитета со словами: "Мой правовой опыт научил меня, что нельзя принимать участия в незаконных действиях. Я считаю эти действия незаконными, я не буду участвовать сегодня в заседании комитета".

"Тебя лишат мандата", – сказал ему кто-то из коллег, но Власенко все же пошел.

Руслан Князевич заявил, что предложенные "Слугой народа" законопроекты "меняют Конституционный строй"

Ольга Совгиря возразила ему – а Князевич заявил: "Меня не надо поучать. Чем предусмотрена дискуссия по этому вопросу?".

Князевич предложил по рассмотрению вопросов, включенных в повестку дня, обратиться в Венецианскую комиссию – но за высказались 6 депутатов, а против 15.

Предложение секретаря комитета Олега Макарова снять с повестки дня комитета рассмотрение 80-й статьи Конституции тоже не поддержали.

Ранее Верховная Рада Украины приняла постановление о календарном плане проведения второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва (№ 1087).