Зеленский заявил о договоренности с Путиным о личной встрече

Президент Владимир Зеленский убежден, что необходимо провести встречу в «нормандском формате» на высшем уровне, чтобы продвигаться в Минском процессе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время второго телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным договорился о личной встрече в рамках переговоров в "нормандском формате".

Об этом он сообщил в интервью на телеканале "1+1" в программе "100 дней президента Украины».

«Второй разговор состоялся после гибели наших ребят на Донбассе. Во время первого разговора мы договорились о прекращении огня. Второй разговор был срочныи. Я сказал, что мы же договорились о прекращении (огня), а это не происходит. Был обмен информацией и о более уточненных шагах по возвращению ребят, и не только моряков», - заявил президент.

Зеленский отметил, что его второй разговор с Путиным был подробне первого.

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«Я понимаю, что решать все вопросы сразу - Донбасс, Крым - это очень-очень сложно и не будет в этом прогресса. Я знаю, что надо все решать шаг за шагом с конкретными сроками. Мы это проговорили и о том, что мы продолжим третий раз - это будет наша личная встреча (с Путиным - УНИАН) в «нормандском формате», - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, чтобы продвигаться в Минском процессе по урегулированию ситуации на Донбассе, нужно провести встречу в «нормандском формате» на высшем уровне.

«Нашей стороной она (встреча в «нормандском формате» - УНИАН) была запланирована. Честно говоря, он мне сказал, что раньше были такие отношения, что ни о каких встречах не может быть (речи), но, чтобы решать в Минском формате, нам нужно встречаться с лидерами в «нормандском формате». Я думаю, что только глядя глаза в глаза и в присутствии западных лидеров мы можем договориться и подписаться - что важнее всего», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Зеленский провел первый телефонный разговор с Путиным.

7 августа президент Украины после обстрела со стороны оккупантов, в результате которого 6 августа погибли четверо бойцов ВСУ на Донбассе, снова общался по телефону с Путиным.

В декларации лидеров G7 по результатам саммита «Группы семи», который состоялся 24-26 августа во Франции, сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшие недели организуют саммит в «нормандском формате».

30 августа в Офисе главы Украинского государства заявили, что внешнеполитические советники лидеров стран Украины, Германии, Франции и РФ 2 сентября в Берлине проведут встречу для организации саммита в «нормандском формате».