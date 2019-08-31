Председатель ВР прокомментировал президентский законопроект о сокращении госфинансирования партий

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагает снизить объем государственного финансирования партий и не выделять средства тем политическим силам, которые не преодолели 5% барьер на выборах.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал президентский законопроект о сокращении государственного финансирования политических партий.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам спикер подчеркнул, что парламент еще будет изучать положения этого проекта закона.

"Сейчас эти законопроекты будут проходить комитеты. После этого уже будем рассматривать и принимать решения в зале", - сказал спикер.

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На просьбу журналистов прокомментировать положения законопроекта о финансировании из госбюджета только тех партий, которые прошли в ВР по результатам выборов, и почему вообще бы не отменить выделение средств партиям Разумков сказал: "Это предложение президента. Я думаю, что народные депутаты изучат все аспекты этого проекта закона, и уже после этого мы сможем качественно провести дискуссию по этому поводу".

На вопрос, поддерживает ли сам он такую инициативу, председатель ВР выразил мнение, что она имеет право на существование.

"Но я еще раз говорю: для того, чтобы более компетентно об этом говорить, надо изучить закон", - подчеркнул Разумков.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект (№1029), которым предлагает снизить объем государственного финансирования партий и не выделять средства тем политическим силам, которые не преодолели 5% барьер на выборах.

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Законопроектом предусматривается, что право на госфинансирование будут иметь партии, которые на последних парламентских выборах набрали не менее 5% голосов в многомандатном избирательном округе.

Законопроектом предлагается ежегодно выделять на государственное финансирование партий 0,01 размера минимальной заработной платы, умноженной на количество избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному избирательному округу на последних выборах народных депутатов. Сейчас этот коэффициент составляет 0,02.

Согласно действующему закону о политических партиях, госфинансирование получают все политические силы, которые набрали более 2% голосов избирателей в общегосударственном избирательном округе. Голоса за мажоритарщиков в данном случае не учитываются. Размер финансирования зависит от явки избирателей и от количества голосов. Один голос избирателя оценивается в 2% от прожиточного минимума.