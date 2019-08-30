Зеленский предлагает Раде сократить государственное финансирование партий

Документом предусматривается, что право на госфинансирование будут иметь партии, которые на последних парламентских выборах набрали не менее 5% голосов в многомандатном избирательном округе.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил снизить объем государственного финансирования политических партий и не выделять его тем политсилам, которые не преодолели 5% барьер на выборах в Раду.

Соответствующий законопроект (№ 1029) о внесении изменений в законодательные акты относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции появился на сайте парламента.

Зеленский предложил каждый год выделять на государственное финансирование партий 0,01 размера минимальной заработной платы, умноженной на общее количество избирателей, принявших участие в голосовании по многомандатному избирательному округу на последних выборах народных депутатов. Сейчас этот коэффициент составляет 0,02.

Документом также предусматривается, что право на госфинансирование будут иметь партии, которые на последних парламентских выборах набрали не менее 5% голосов в многомандатном избирательном округе.

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Напомним, что петиция об отмене государственного финансирования политических партий набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей на сайте президента.

Согласно закону О политических партиях госфинансирование получают все политические силы, которые набрали более 2% голосов избирателей на общегосударственном избирательном округе. Голоса за мажоритарщиков в данном случае не учитываются.

Размер финансирования зависит от явки избирателей и от количества голосов. Один голос избирателя оценивается в 2% от прожиточного минимума.