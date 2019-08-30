СМИ сообщили, что самолет с пленными якобы приземлился в Украине еще в 5 утра

По словам источника, все наши политзаключенные прилетели в Украину.

Украинцы Олег Сенцов и Роман Сущенко, а также другие узники Кремля, уже в Украине, а прибыли они на военный аэродром.

Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на информированный источник.

"Они прилетели в Украину уже в 5 часов утра. Самолет летел через Эстонию, и приземлился на одном из военных аэродромов. Где именно, не скажу", - сообщил он.

Точно также, по словам собеседника, и удерживаемые в Украине люди в час ночи вылетели в Россию. Они уже находятся там.

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Почему же до сих пор нет официальной информации о состоявшемся обмене источник поясняет так: "Поймите, не все наши пленные в нормальном физическом и эмоциональном состоянии. Им нужно прийти в чувство", – говорит собеседник.

По его словам сюда прилетели все. Это все моряки, также Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Олег Сенцов. Также среди них должен быть и Эдем Бекиров. Насчет политзаключенного Евгения Панова пока данных у источника нет "Я просто этого не знаю. Но Сенцов есть. Его меняли с Вышинским немного по другой процедуре", - пояснил он.

Задержка с обменом вызвана оформлением документов людям. "Не у всех были даже паспорта, нужно было их выдавать. Но сроки, можно сказать, выдержаны", – считает источник.

Как сообщал УНИАН, 21 августа в московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

29 августа стало известно, что в «Лефортово» этапировали Олега Сенцова.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, избранный народный депутат от партии «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз допустил, что незаконно осужденные в РФ украинские политзаключенные вернутся в Украину 30 августа.

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, который получил гражданство Украины, заявил, что в пятницу, 30 августа, состоится обмен пленными между Украиной и Россией. "Сегодня будет обмен пленными. Держим кулаки!", - написал он в Facebook. В комментариях Пономарев добавил, что, по его информации, обмен состоится ночью.

Сегодня, 30 августа, Крым.Реалии сообщили, что незаконно захваченные в плен Россией в районе Керченского пролива украинские моряки самолетом уже доставлены в Киев в рамках российско-украинского обмена.

В Офисе президента Украины подчеркнули, что процесс переговоров по обмену пленными продолжается. «Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах», - отметили в ОПУ.