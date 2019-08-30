Адвокат Рыбин заявил, что самолеты с пленными в РФ и Украине еще не вылетели для обмена

По его словам, все россияне, а также граждане Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся кто в пункте сбора, а кто в местах предварительного заключения либо отбывания наказания.

Адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что самолеты с удерживаемыми лицами в РФ и Украине еще вылетели для обмена.

Об этом говорится в видеообращении Рыбина, размещенном в Facebook.

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«Не ведитесь на фейки и проверяйте информацию, обращайтесь к тем людям, которые могут что-то нормальное, внятное сказать. По состоянию на сегодня, на утро, на 9 часов, я в Полтаве, никто никуда не летит. Все граждане Российской Федерации, а также граждане Украины, которые планируют принять участие в обмене, находятся кто в пункте сбора, а кто в местах предварительного заключения либо отбывания наказания», - заявил он.

Рыбин подчеркнул, что из России в Киев никакой самолет не летит. «Давайте наберемся терпения и не будем фальстартовать», - добавил адвокат.

В то же время адвокат украинских моряков Илья Новиков заявил, что их вывезли из СИЗО «Лефортово», передает "МБХ Медиа".

«Я не участвовал в жеребьевке на посещение Карпюка, поскольку, по моим данным, моего подзащитного уже увезли. И там такая ситуация общая по всем арестованным», - сказал адвокат. Новиков также защищает командира малого бронированного артиллерийского катера «Бердянск» Романа Мокряка.

Как сообщал УНИАН, 21 августа в московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

29 августа стало известно, что в «Лефортово» этапировали Олега Сенцова.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, избранный народный депутат от партии «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз допустил, что незаконно осужденные в РФ украинские политзаключенные вернутся в Украину 30 августа.

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, который получил гражданство Украины, заявил, что в пятницу, 30 августа, состоится обмен пленными между Украиной и Россией. "Сегодня будет обмен пленными. Держим кулаки!" - написал он в Facebook. В комментариях Пономарев добавил, что, по его информации, обмен состоится прямо ночью.