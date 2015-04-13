Переговоры глав МИД "нормандской четверки" начались в Берлине
21:18, 13 апреля 2015Политика
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Главы МИД "нормандской четверки" — России, Германии, Франции и Украины начали переговоры в Берлине.
"Нормандская четверка" начала переговоры / 1tv.ru
Об этом сообщает РИА Новости.
Переговоры, Франка-Вальтера Штайнмайера, Лорана Фабиуса, Павла Климкина и Сергея Лаврова проходят в доме для торжественных приемов министерства иностранных дел ФРГ. Стороны намерены обсудить реализацию минских договоренностей.
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Результаты, о которых договорятся министры в ходе встречи, станут главной темой обсуждения на саммите "большой семерки", который начнется во вторник 14 апреля в немецком городе Любек в рамках председательства ФРГ в G7.
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