Переговоры глав МИД "нормандской четверки" начались в Берлине

Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры, Франка-Вальтера Штайнмайера, Лорана Фабиуса, Павла Климкина и Сергея Лаврова проходят в доме для торжественных приемов министерства иностранных дел ФРГ. Стороны намерены обсудить реализацию минских договоренностей.

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Результаты, о которых договорятся министры в ходе встречи, станут главной темой обсуждения на саммите "большой семерки", который начнется во вторник 14 апреля в немецком городе Любек в рамках председательства ФРГ в G7.