Штайнмайер заявил, что опасность эскалации конфликта сохраняется

Об этом он заявил изданию "Welt", сообщает Украинская правда.

По словам главы МИД ФРГ, в настоящее время имеет место нарушение режима прекращения огня на Донбассе.

"Инциденты, которые снова и снова имеют место, особенно в Донецке и Мариуполе (обстрелы), показали, что риск возобновления эскалации есть", - отметил Штайнмайер.

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Также он призвал стороны конфликта к реализации следующих пунктов минских соглашений, что, в частности, предусматривают подготовку и проведение местных выборов на территориях, оккупированных сепаратистами.